В Запорожье враг ударил по гостинице: погибли мама с сыном (фото)

Во время атаки на Запорожье вечером 2 сентября россияне нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу. Пострадала целая семья, в том числе погибла женщина с сыном.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Российские оккупанты в 23:02 ударили ракетой (тип устанавливается) по гостиничному комплексу Запорожья, в котором находились люди.

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В результате взрыва погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Также из-под завалов деблокировали ее мужа и 13-летнюю дочь. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, парамедики полиции, саперы, спасатели и другие профильные службы города. Полиция фиксирует последствия очередного военного преступления россиян.

Последствия ракетного удара по гостинице в Запорожье 2 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия ракетного удара по гостинице в Запорожье 2 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия ракетного удара по гостинице в Запорожье 2 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия ракетного удара по гостинице в Запорожье 2 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Последствия ракетного удара по гостинице в Запорожье 2 сентября/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, ранее об атаке на Запорожье сообщили в ОВА. Там заявили о двух погибших и двух раненых, а также о разрушенном здании и поврежденных многоэтажках.

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