Характерные обломки вокруг воронки не оставили сомнений, что били ракетами из комплексов С-300.

В Запорожье враг прицельно уничтожает школы, говорится в ТСН.

Дважды на протяжении последней недели россияне обстреливали свободную от оккупации часть Пологовского района, целенаправленно били по школам. В середине недели, после ракетного удара значительные разрушения потерпело образовательное сооружение в Доброполье, а накануне сразу три ракеты разбили школу в Водвижовке. Еще одна ракета взорвалась прямо на огородах местных жителей.

Первая российская ракета попала в часть двухэтажного образовательного сооружения, где учились самые маленькие. Второй боеприпас образовал глубокую воронку во дворе школы, прямо под кабинетами физики и трудового воспитания. "Все люди идут и плачут! Идут и плачут! Невозможно смотреть на все это", — говорит местная жительница.

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"У меня на территории было четыре школы. Все они были целы, отремонтированы. Но два дня назад в Добропольском округе школа на два этажа, накрыли ее. Сегодня ночью в 1:30, а еще 40 — второй приход", — рассказывает глава Воздвиженской. общины Виктор Тютюник.

Третья ракета прилетела в парк расположенный рядом со школой, образовалась воронка метров шесть в глубину.

В домах, расположенных ближе к месту попадания, срывало шифер с крыш, обломками побили стены и заборы. Как только рассвело, жители разбитых сооружений вместе с соседями взялись за строительные инструменты. Характерные обломки вокруг воронки не оставили сомнений, что избивали ракетами из комплексов С-300.

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