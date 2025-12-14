- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 429
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье вражеский КАБ попал в супермаркет АТБ, среди раненых - ребенок (фото, видео)
Враг 14 декабря совершил массированную атаку на Запорожье.
Сегодня, 14 декабря, утром российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов Запорожья. В результате атаки повреждено помещение магазина АТБ, несколько человек получили ранения.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
«Шесть раненых, в том числе ребенок: среди людей, которым понадобилась медицинская помощь в результате вражеской атаки на Запорожье, есть ребенок и сотрудник ГСЧС», — говорится в сообщении.
По его словам, на место происшествия выехали чрезвычайные службы, сейчас устанавливаются все последствия удара.
Сейчас атака продолжается: в другом районе города горят автомобили. Информации о новых пострадавших пока не поступало. Местных жителей призывают находиться в безопасных местах до завершения обстрелов.
Как стало известно, сейчас к врачам продолжают обращаться пострадавшие после атаки.
Напомним, ранее мы писали о том, что враг совершил массированную атаку на Одесскую область, Из-за преодоления последствий обстрелов в Одесской области сегодня введены изменения в пригородном движении на ближайшие дни.