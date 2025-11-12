ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье ВСУ отошли на новые рубежи: что происходит на фронте

На Александровском и Гуляйпольском направлениях украинские подразделения переместились на выгодные рубежи из-за массированных обстрелов и штурмовых действий противника.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

На Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. Противник активизировал штурмовые действия и массированные обстрелы в районах населенных пунктов Привольное, Зеленая Роща, Ровнополье, Павловка, Вороне, Степное и Новопавловское. За последние дни на направлении зафиксировано около 25 боевых столкновений.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Враг несет значительные потери: только за минувшие сутки ликвидировано 58 человек и почти 30 получили ранения.

11 ноября 2025 года поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения украинских позиций в районе Ровнополья, подразделения ВСУ были вынуждены переместиться на более выгодные рубежи, чтобы сохранить жизнь личного состава. Продвижение врага при этом остановлено, продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска продвинулись вперед и временно захватили три населенных пункта в Запорожской области. Он также отметил, что оккупанты пытаются использовать густой туман для маневров между украинскими позициями.

Упорные бои продолжаются на других участках линии фронта, и ситуация остается сложной.

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie