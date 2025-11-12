- Дата публикации
В Запорожье ВСУ отошли на новые рубежи: что происходит на фронте
На Александровском и Гуляйпольском направлениях украинские подразделения переместились на выгодные рубежи из-за массированных обстрелов и штурмовых действий противника.
На Александровском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. Противник активизировал штурмовые действия и массированные обстрелы в районах населенных пунктов Привольное, Зеленая Роща, Ровнополье, Павловка, Вороне, Степное и Новопавловское. За последние дни на направлении зафиксировано около 25 боевых столкновений.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
Враг несет значительные потери: только за минувшие сутки ликвидировано 58 человек и почти 30 получили ранения.
11 ноября 2025 года поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения украинских позиций в районе Ровнополья, подразделения ВСУ были вынуждены переместиться на более выгодные рубежи, чтобы сохранить жизнь личного состава. Продвижение врага при этом остановлено, продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска продвинулись вперед и временно захватили три населенных пункта в Запорожской области. Он также отметил, что оккупанты пытаются использовать густой туман для маневров между украинскими позициями.
Упорные бои продолжаются на других участках линии фронта, и ситуация остается сложной.