В Запорожье второй раз за вечер слышны взрывы: в городе и области раздается воздушная тревога

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Поздним вечером 3 декабря в Запорожье во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, было слышно по меньшей мере несколько взрывов. В каком районе – неизвестно. Перед этим вечером местные паблики писали о звуках взрывов.

Как свидетельствует карта тревог, в 23:37 на территории Запорожской области объявили воздушную тревогу, которая продолжается. Призываем находиться в гражданских укрытиях до окончания тревоги.

На данный момент больше деталей нет. Официальных комментариев по поводу взрывов также пока нет.

Россия сменила военную тактику

Российские военные сменили тактику — оккупанты прибегли к массированным ракетным ударам. В Офисе президента предположили, что кафиры могут выжидать сильных морозов, чтобы потом нанести массированный ракетный удар по Украине.

У Байдена считают, что российский диктатор Владимир Путин прибег к массированным атакам по Украине из-за жестких предупреждений со стороны западных партнеров, если он применит ядерное оружие. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала обстрелы РФ "неприемлемыми".

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