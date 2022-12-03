В Запорожье второй раз за вечер слышны взрывы: в городе и области раздается воздушная тревога

В городе и области объявлена воздушная тревога.
Поздним вечером 3 декабря в Запорожье во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, было слышно по меньшей мере несколько взрывов. В каком районе – неизвестно. Перед этим вечером местные паблики писали о звуках взрывов.
Как свидетельствует карта тревог, в 23:37 на территории Запорожской области объявили воздушную тревогу, которая продолжается. Призываем находиться в гражданских укрытиях до окончания тревоги.
На данный момент больше деталей нет. Официальных комментариев по поводу взрывов также пока нет.
Россия сменила военную тактику
Российские военные сменили тактику — оккупанты прибегли к массированным ракетным ударам. В Офисе президента предположили, что кафиры могут выжидать сильных морозов, чтобы потом нанести массированный ракетный удар по Украине.
У Байдена считают, что российский диктатор Владимир Путин прибег к массированным атакам по Украине из-за жестких предупреждений со стороны западных партнеров, если он применит ядерное оружие. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала обстрелы РФ "неприемлемыми".
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