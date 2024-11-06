В Запорожье выросло количество погибших и раненых в результате российского удара

В больнице скончалась женщина, которая была в тяжелом состоянии.

В Запорожье российские войска накануне нанесли удар по объекту инфраструктуры, в результате атаки погибли 8 человек, 9 находятся в больницах.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья. Два человека – 44-летняя женщина и 44-летний мужчина – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

По его словам, к сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелым. Сейчас состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее.

Напомним, утром 5 ноября россияне атаковали Запорожье. Они нанесли удар и попали в объект инфраструктуры.

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