В Запорожье выросло количество раненых после атаки, продолжается разбор завалов (фото)

В Запорожье в результате ракетной атаки 22 марта количество раненых возросло от шести до 15. В настоящее время известно о трех погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Запорожье идет ликвидация последствий массированного российского ракетного удара.

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"Пока известно о 3 погибших. Количество раненых возросло до 15 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", – говорится в заявлении ГСЧС.

Там уточнили, что спасатели разбирают разрушенные строительные конструкции, помогают коммунальным службам, работающим над восстановлением транспортного сообщения.

К проведению работ по демонтажу разрушенных конструкций привлечены автокраны и тягачи.

Психологи оказывают помощь мирным жителям. Волонтеры обеспечивают горячей пищей и водой работников экстренных, коммунальных служб и гражданских.

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Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Запорожье 22 марта / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Запорожье 22 марта / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Запорожье 22 марта / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, войска РФ в ночь на 22 марта нанесли ракетный удар по Запорожью. Были разрушены по меньшей мере семь одноэтажных домов, в 20 жилых домах вылетели окна, разрушены балконы. Спасатели разбирают завалы и ищут под ними людей.

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