В Запорожье выросло количество раненых после атаки, продолжается разбор завалов (фото)

Спасатели разбирают разрушенные в результате атаки строительные конструкции.
В Запорожье в результате ракетной атаки 22 марта количество раненых возросло от шести до 15. В настоящее время известно о трех погибших.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В Запорожье идет ликвидация последствий массированного российского ракетного удара.
"Пока известно о 3 погибших. Количество раненых возросло до 15 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", – говорится в заявлении ГСЧС.
Там уточнили, что спасатели разбирают разрушенные строительные конструкции, помогают коммунальным службам, работающим над восстановлением транспортного сообщения.
К проведению работ по демонтажу разрушенных конструкций привлечены автокраны и тягачи.
Психологи оказывают помощь мирным жителям. Волонтеры обеспечивают горячей пищей и водой работников экстренных, коммунальных служб и гражданских.
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Напомним, войска РФ в ночь на 22 марта нанесли ракетный удар по Запорожью. Были разрушены по меньшей мере семь одноэтажных домов, в 20 жилых домах вылетели окна, разрушены балконы. Спасатели разбирают завалы и ищут под ними людей.
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