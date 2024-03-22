В Запорожье выросло количество жертв в результате удара РФ

В Запорожье до трех человек выросло количество жертв в результате массированной атаки оккупационной армии РФ 22 марта.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате попаданий в Запорожье разрушены семь домовладений, повреждения получили два производственных здания и 37 жилых домов, два из которых — многоэтажные. ТСН.ua собрал все подробности массированного удара по Украине дронами и ракетами – где звучали взрывы и последствия (фото, видео).

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