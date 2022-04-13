В Запорожье высока угроза ракетного обстрела РФ по инфрастуктуре области — ОГА

В Запорожье высока угроза ракетного обстрела РФ по инфрастуктуре области — ОГА

На Пологовском направлении армия РФ пытается удержать захваченную территорию.

В Запорожской области остается высокой угроза применения Россией ракетного вооружения и активизации оккупационных войск, чтобы продвинуться в областной центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что россияне могут нанести воздушный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории области.

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На Пологовском направлении армия РФ пытается удержать захваченную территорию. Захватчики проводят воздушную разведку беспилотниками, обстреливают военных и местное население из реактивных систем залпового огня. Россияне пытаются оккупировать населенные пункты регионы, но успеха не имеют и несут потери.

К слову, в результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома. В результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, пиротехники уничтожили одни снаряд "Урагана" в одном из населенных пунктов. Взрывоопасный предмет содержал несдетонированные кассетные элементы и представлял реальную угрозу местному населению.

Как сообщалось, во временно оккупированном Днепрорудном Запорожской области российская армия захватила местное полицейское отделение. На его базе оккупаны открыли свою "милицию". Россияне также презентовали своего главного полицая – Константина Лысенко.

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