В Запорожье задержали волонтерку-агента ФСБ с позывным "007"

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

В Запорожье задержали агента российской ФСБ с позывным "007". Женщина под видом волонтера приехала в город, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Жительницу временно оккупированного Пологовского района Запорожской области завербовали российские спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского "куратора" она получила позывной и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

Женщина представлялась местным волонтером для маскировки своих преступных действий. Через свои личные связей она собирала данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.

Следующее вражеское задание агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал. Однако сотрудники СБУ разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу.

Напомним, в Одессе задержали агента российских спецслужб. Задержанный собирал разведданные, которые оккупанты используют для определения потенциальных целей среди украинских силовиков.

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