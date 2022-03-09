В Запорожье задержан диверсант с арсеналом оружия

Также у мужчины были радиоуправляемые дроны.
В Запорожье 9 марта был задержан российский диверсант. Им оказался местный житель 1978 года.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
"В результате проведения работниками полиции комплекса оперативных мероприятий у мужчины обнаружен и изъят автомат Калашникова и 30 патронов калибра 5,45 мм. Также при проведении осмотра офиса, расположенного в поселке Военстрой, который использовал мужчина, изъят автомат Калашникова калибра 7,62 и 400 патронов к нему, граната РГД, 2 пистолета Макарова, а также радиоуправляемые дроны. Следователи полиции к вещественным доказательствам приобщили записи, мобильные терминалы, флеш-носители", — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос избрания им меры пресечения. Полицейские проверяют причастность задержанного к диверсионной деятельности.
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