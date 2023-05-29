В Запорожье задержан экс-депутат горсовета, корректировавший ракетные удары по городу

В Запорожье депутат был российским агентом и помогал наносить аректные удары по городу.

В Запорожье прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату городского совета, который являлся представителем агентурной сети РФ и корректировал ракетные удары по инфраструктуре города.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Бывший депутат городского совета, еще с советских времен является сторонником коммунистической идеологии, с начала широкомасштабного вторжения активно поддержал вооруженную агрессию России против Украины. Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Известно, что по его наведению весной 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Запорожья. Также он скорректировал не один вражеский обстрел объектов критической инфраструктуры города.

В 2022 году, по собственным убеждениям, он пополнил агентурную сеть страны-агрессора и стал всячески помогать спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

"По указаниям кураторов подозреваемый собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, а также расположении объектов военного и оборонно-промышленного комплекса. Также он фиксировал последствия вражеских ударов по областному центру. Добытые данные передавал через Telegram", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, глава СБУ Малюк рассказал детали сотрудничества Медведчука с ФСБ.

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