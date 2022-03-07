В Запорожье захватили вражескую технику вместе с боеприпасами

Враг убегает и оставляет по себе полезную технику и боеприпасы.

Вражеский КАМАЗ попал под обстрел недалеко от Запорожья. Солдат понял, что техника далеко не уедет и начал убегать, но он был задержан силами местной теробороны.

"Теперь орков будем мочить их же патронами. Рашиский водила далеко не убежал – попал в плен, а боеприпасы будут нашим военным" – об этом на официальной странице в Facebook сообщил Александр Старух – глава Запорожской ОГА.

Теперь враг попадет на допрос в специальное подразделение ВСУ, а вражеская техника после небольшого ремонта вернется на поле боя, но будет биться уже с нашей стороны.