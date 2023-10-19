В Запорожье завершили поиск погибших и пострадавших в результате ракетного удара: фото с места событий

В Запорожье завершились поисково-спасательные работы в жилом доме, в который попали россияне ночью 18 октября.

В результате ракетной атаки по Запорожью погибли пять человек, еще пять травмированы.

Об этом сообщила ГСЧС.

"Поисковая операция длилась более 20 часов. В общей сложности погибли пять человек, еще пять травмированы. Чрезвычайники также обнаружили под завалами испуганного котика, которого освободили и передали хозяину", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели говорят, что работа усугублялась постоянными воздушными тревогами. Кроме того, была угроза обрушения конструкций.

Теперь чрезвычайники совместно с городской аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции.

Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Запорожью 18 октября

Российские войска в ночь на 18 октября обстреляли Запорожье шестью ракетами. В частности, захватчики попали в жилой многоквартирный дом, разрушив несколько его этажей.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ракетного удара и жертв в Запорожье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетный обстрел Запорожья: продолжаются поисковые работы, три человека считаются пропавшими без вести

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