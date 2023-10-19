Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье завершили поиск погибших и пострадавших в результате ракетного удара: фото с места событий

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
1585
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье завершили поиск погибших и пострадавших в результате ракетного удара: фото с места событий

Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС

В Запорожье завершились поисково-спасательные работы в жилом доме, в который попали россияне ночью 18 октября.

В результате ракетной атаки по Запорожью погибли пять человек, еще пять травмированы.

Об этом сообщила ГСЧС.

"Поисковая операция длилась более 20 часов. В общей сложности погибли пять человек, еще пять травмированы. Чрезвычайники также обнаружили под завалами испуганного котика, которого освободили и передали хозяину", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели говорят, что работа усугублялась постоянными воздушными тревогами. Кроме того, была угроза обрушения конструкций.

Теперь чрезвычайники совместно с городской аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции.

Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / © ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / © ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / © ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / © ГСЧС
Последствия ракетного удара по Запорожью 18 октября / Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Запорожью 18 октября

Российские войска в ночь на 18 октября обстреляли Запорожье шестью ракетами. В частности, захватчики попали в жилой многоквартирный дом, разрушив несколько его этажей.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ракетного удара и жертв в Запорожье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетный обстрел Запорожья: продолжаются поисковые работы, три человека считаются пропавшими без вести

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1585
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация