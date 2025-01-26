В Запорожье завершили разбор завалов после удара 18 января: какое общее количество жертв

Завершили поисково-спасательные работы в результате ракетного удара по Запорожью 18 января. Погибли два человека.

Об этом сообщила ГСЧС.

"26 января спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины, ставшего жертвой российского террора", — сообщили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что к работам привлекался кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. За 9 суток поисково-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 178 спасателей и 40 единиц техники.

Напомним, 18 января россияне попали по центру Запорожья. Вражеский обстрел унес жизни одного человека, еще 12 получили ранения.

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