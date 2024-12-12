В Запорожье завершили спасательную операцию: количество жертв и пострадавших возросло (фото)

Работы длились более 46 часов.
В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция. В результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них 5-летняя девочка.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
На месте вражеской атаки на протяжении почти двух суток беспрерывно работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи и другие профильные службы.
Следователи полиции документируют последствия очередного военного преступления оккупантов против гражданского населения. От граждан поступило 120 заявлений о повреждении имущества.
Напомним, днем 12 декабря спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря в Запорожье.
Российские войска атаковали Запорожье и разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
Ранее люди, выжившие во время обстрела клиники, рассказали о российском теракте.
Читайте также:
- Прорыв армии РФ в Днепропетровскую область: Жданов оценил риски
- Армия РФ активизировалась в Запорожской области: в ВСУ оценили угрозу наступления
- Удар по Запорожью: спасли двух женщин, более 7 часов находившихся под завалами (фото)