В Запорожье завершили спасательную операцию: количество жертв и пострадавших возросло (фото)

В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция. В результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них 5-летняя девочка.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

На месте вражеской атаки на протяжении почти двух суток беспрерывно работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи и другие профильные службы.

В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция Фото: Нацполиция

Следователи полиции документируют последствия очередного военного преступления оккупантов против гражданского населения. От граждан поступило 120 заявлений о повреждении имущества.

В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция Фото: Нацполиция

Напомним, днем 12 декабря спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря в Запорожье.

Российские войска атаковали Запорожье и разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

Ранее люди, выжившие во время обстрела клиники, рассказали о российском теракте.

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