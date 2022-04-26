В Запорожском направлении для прорыва оккупанты свезли технику и личный состав: военные ждут с "вдохновением"

Российские оккупанты готовят наступление на Запорожском направлении, в частности, на участке передовой южнее Великой Новоселки и дальше в сторону Новодаровки - Малиновки и вплоть до Гуляйполя.

Путинская орда собрала много техники и личного состава, и ситуация, не скрывающая командование украинских Вооруженных Сил, очень сложна, но военные не только обороняются, а по возможности контратакуют, говорится в ТСН.

«Где-то, выстрелов 12, или 15 было – приходов по нам, по нашим позициям», – отмечает военнослужащий ВСУ «Квентин».

По полтора десятка тяжелых артиллерийских снарядов за раз, и так почти непрерывно. Мощные разрывы раздаются с самого северо-востока Украины и до юга, утверждает командующий силами обороны. "Обстановка в северо-восточной, восточной и юго-восточной операционных зонах остается сложной. Наши защитники ежедневно отражают многочисленные атаки и выдерживают обстрелы из реактивной артиллерии, наносятся по нашим оборонам – авиационные и ракетные удары», – говорит командующий Сил обороны Сергей Наев.

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Стреляют российские захватчики без разбора и по украинским защитникам, держащим нулевой-передовой рубеж, и обстреливают даже не прифронтовые, а дальние тыловые деревни. Рашистские снаряды разрушают все: многоквартирные дома, частные дворы, сельскохозяйственные предприятия и технику – и на свободной, и на временно захваченной части Украины.

Это не случайность, уверяет боец "Бойчик", у рашистов, говорит, такая тактика, сознательная и циничная — уничтожать все украинское на своем пути. «Есть мирное население. Кацапов это не останавливает, они лупят по всему! Лупят во все, что только может быть», — утверждает боец.

Даже в селах, где до линии фронта около десятка километров, дома уже избиты российскими кассетными “Ураганами”. Труба с хвостовыми стабилизаторами толщиной 220 миллиметров и маркировка на ней – 9Н128К – неопровержимо доказывают: здесь произошло очередное военное преступление путинской орды. Непосредственно на передовой, даже там, где снова украинские флаги, вообще нет тишины ни днем, ни темной порой. «Сейчас немного идет обострелы, потому что скапливаются большие силы противника. И они готовятся к прорыву», — говорит “Бойчик”.

Россияне готовят наступление на Запорожском направлении: собрали много техники и личного состава

Рашисты пробуют двигаться в разведку и возвращают назад, а те, кому удается не остаться — среди украинского чернозема. «Бабахнули и "разведы" их отступили. Конкретно из этой машины экипаж: один выживший – один в поле там, ну, а кто здесь был остальной – Бог его знает», – показывают результаты боя военные.

Украинские защитники и на земле, и из воздуха безжалостно уничтожают оккупантов. Сценарий, по которому россиянам удастся продвинуться дальше, украинские воины даже не рассматривают. «Будем встречать! Есть чем встречать! Главное есть вдохновение, есть желание…», — утверждают бойцы.

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