В Запорожском направлении россияне не успевают сдаваться в плен ВСУ — военный

Россияне уничтожают "своих", кто пытается сдаться в плен в Украине.

На Запорожском направлении российские военные пытаются сдаться в плен, но их же собратья препятствуют этому, стреляя по тем, кто складывает оружие.

Об этом сообщил доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

По словам военного, недавно мобилизованные российские солдаты проявляют готовность сдаться в плен, однако другие оккупанты открывают огонь по своим же, пытаясь не допустить их сдачи украинским силам.

"На Запорожском направлении п***ры свеженькие, хорошо сдаются в плен, но их товарищи сразу бросают на них сбросы. К сожалению (на самом деле за***сь) не всем удается дойти до эвакуации и пополнить обменный фонд", — отметил боец.

Напомним, Россия может готовить наступление на Запорожье. Об этом все чаще сообщают западные СМИ и подобная информация распространяется по Сети, усиливая панические настроения, как в самом городе, так и в целом по стране. Насколько возможно наступление россиян на Запорожье и хватит ли у врага сил для этого, ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта Игоря Романенко.

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