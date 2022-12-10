В Запорожском направлении враг обстрелял полтора десятка населенных пунктов — Генштаб о ситуации на фронте

Ночью враг нанес удары, вероятно, иранскими ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

В течение суток 10 декабря противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские военные предупредили об угрозе нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины. Минувшей ночью враг нанес удары, вероятно, иранскими ударными БПЛА "Шахед-136" по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому удару подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области; Терны в Донецкой области и Площанка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону и совершает обстрелы наших позиций из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализнычное и Малую Токмачку в Запорожье.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области вблизи линии столкновения. В очередной раз огневому удару подвергся город Херсон и его окрестности.

Напомним, 10 декабря поступило сообщение о метком ударе ВСУ по российской установке Бук-М3 в Пологовском районе Запорожской области.

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