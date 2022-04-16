В Запорожской и Херсонской областя оккупанты преследуют крымскотатарский народ

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека учесть эти факты нарушений РФ прав крымских татар.

На временно оккупированных городах Запорожской и Херсонской областей оккупационные власти преследуют представителей коренного крымскотатарского народа.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Украинская омбудсменк рассказала о двух случаях, которые произошли в пгт. Каланчак Херсонской области и оккупированном Мелитополе.

В пгт. Каланчак Херсонской области русские военные незаконно ворвались в дом Османова Рустема, после которого мужчину задержали и отвезли в Симферополь. Так называемый "Киевский районный суд Симферополя" приговорил крымского татарина к двум месяцам заключения по части 2 ст. 208 УК РФ. Причина – это "причастность к батальону имени Номана Челебиджихана".

Так называемый "Киевский районный суд Симферополя" по части 2 ст. 208 УК РФ. Причина – это "причастность к батальону имени Номана Челебиджихана". В оккупированном Мелитополе "кадыровцы" произвели незаконный обыск в доме Длявера Сейтумерова. Они приехали на БТРах, разбили окна, сломали двери и перевернули вещи. Семья Длявера в это время находилась за пределами Мелитополя в безопасности.

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"Незаконные задержания, обыски и преследования представителей крымскотатарского народа противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статье 8 Конвенции – право на уважение частного и семейной жизни", — написала Денисова.

Она обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав крымских татар на временно оккупированных территориях Украины.

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