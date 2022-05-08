В Запорожской области более 20 тыс. абонентов остаются без света из-за повреждений сетей

За прошедшие сутки было нарушено электроснабжение 290 абонентов в двух селах области.
По состоянию на 8 мая из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения остаются 21 500 абонентов в 74 населенных пунктах Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
За прошедшие сутки было нарушено электроснабжение 290 абонентов в селах Новопокровка и Чистополье. Возобновить энергоснабжение в указанных населенных пунктах планируется сегодня.
"Проведению аварийно-восстановительных работ в других населенных пунктах области мешают активные боевые действия, создающие угрозу жизни и здоровью энергетиков", — говорится в сообщении.
Без газоснабжения остаются 68 711 абонентов в 87 населенных пунктах области.
За прошедшие сутки в г. Орехов в результате обстрела был поврежден вводный газопровод низкого давления.
Напомним, 7 мая, около 21:00 российские военные нанесли удар по больнице города Орехов в Запорожской области.
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