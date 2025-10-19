- Дата публикации
В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала Марзоева
Как именно погиб оккупант, неизвестно. Скорее всего, он попал под обстрел.
На временно оккупированной территории Запорожской области погиб российский лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.
Лейтенант Василий Марзоев был среди оккупантов, находившихся в этом регионе.
При каких условиях ликвидировали Марзоева — неизвестно. Не исключено, что оккупант попал под обстрел и получил смертельные ранения.
Напомним, в Запорожской области в результате удара дрона погиб российский пропагандист Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил серьезные ранения.
Также стало известно, что российский продюсер Иосиф Пригожин, публично оправдывавший и поддерживавший кровопролитную войну России против Украины, сообщил о потере собственного зятя. Оккупант погиб на украинской земле, куда пришел с оружием.