В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала Марзоева

Василий Марзоев

На временно оккупированной территории Запорожской области погиб российский лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Лейтенант Василий Марзоев был среди оккупантов, находившихся в этом регионе.

При каких условиях ликвидировали Марзоева — неизвестно. Не исключено, что оккупант попал под обстрел и получил смертельные ранения.

Напомним, в Запорожской области в результате удара дрона погиб российский пропагандист Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

Также стало известно, что российский продюсер Иосиф Пригожин, публично оправдывавший и поддерживавший кровопролитную войну России против Украины, сообщил о потере собственного зятя. Оккупант погиб на украинской земле, куда пришел с оружием.