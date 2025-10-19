ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

В Запорожской области ликвидировали сына российского генерала Марзоева

Как именно погиб оккупант, неизвестно. Скорее всего, он попал под обстрел.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Василий Марзоев

Василий Марзоев

На временно оккупированной территории Запорожской области погиб российский лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Лейтенант Василий Марзоев был среди оккупантов, находившихся в этом регионе.

При каких условиях ликвидировали Марзоева — неизвестно. Не исключено, что оккупант попал под обстрел и получил смертельные ранения.

Напомним, в Запорожской области в результате удара дрона погиб российский пропагандист Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

Также стало известно, что российский продюсер Иосиф Пригожин, публично оправдывавший и поддерживавший кровопролитную войну России против Украины, сообщил о потере собственного зятя. Оккупант погиб на украинской земле, куда пришел с оружием.

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie