В Запорожской области на один день открывают "зеленый коридор" — ОВА

В Запорожской области на один день открывают "зеленый коридор" — ОВА

Граждан просят следить за ситуацией безопасности, ведь в случае ее изменения коридор будет закрыт.

Сегодня, 1 мая, с 10:00 до 15:00 будет открыт "зеленый коридор" для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское Запорожской области.

Об этом сообщил спикер ОВА Иван Арефьев.

Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией безопасности, ведь в случае ее смены коридор будет закрыт.

Напомним, эвакуации из Попасной сегодня не будет, однако может уехать из других населённых пунктов Луганщины.

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