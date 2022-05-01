В Запорожской области на один день открывают "зеленый коридор" — ОВА

Граждан просят следить за ситуацией безопасности, ведь в случае ее изменения коридор будет закрыт.
Сегодня, 1 мая, с 10:00 до 15:00 будет открыт "зеленый коридор" для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское Запорожской области.
Об этом сообщил спикер ОВА Иван Арефьев.
Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией безопасности, ведь в случае ее смены коридор будет закрыт.
Напомним, эвакуации из Попасной сегодня не будет, однако может уехать из других населённых пунктов Луганщины.
Читайте также:
- Оккупанты отключили связь и Интернет в Херсонской и части Запорожской областей
- В Запорожской области продолжаются локальные бои по всей линии столкновения — Штаб обороны
- В Запорожье среди военных РФ растет количество "отказников": жалуются на ложь командиров