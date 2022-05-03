В Запорожской области на подступах к Гуляйполю россияне понесли потери

В Запорожской области на подступах к Гуляйполю россияне понесли потери

В Запорожской области на подступах к Гуляйполю российские оккупанты понесли потери.

К востоку от города продолжаются бои.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Русские войска до сих пор на нашей Запорожской земле, продолжаются бои на подступах к Гуляйполю и к востоку от него. Враг терпит потери. Кроме того, на временно оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления. Украинские воины и организованные части Запорожского края продолжают бороться, чтобы выгнать оккупантов", — говорится в сообщении.

Также читайте В течение суток оккупанты нанесли по Харькову два удара: есть раненые и погибший

Кроме того, за прошедшие сутки вспыхнули 2 пожара, причиной которых стали обстрелы мирного населения российскими войсками. В Орехове в результате вражеской атаки горело подсобное здание СТО общей площадью 90 кв.м и пристройка к дому на площади 4 кв. м.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: