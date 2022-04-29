В Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны россиян

В основном, усилия противника сосредоточены на том, чтобы прорвать украинский фронт возле Гуляйполя и продвинуться в восточном направлении.

В последние дни в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны российских оккупантов, которые сняли часть своих подразделений с осады Мариуполя и перебросили на Запорожское направление.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона.

"В основном усилия противника сосредоточены на том, чтобы прорвать украинский фронт возле Гуляйполя и продвинуться в восточном направлении области. Враг пытается выйти на Покровское и оцепить украинские подразделения, защищающие Донбасс. Также российский агрессор продолжает ракетами обстреливать города и населенные пункты", — отметил глава Запорожской областной военной администрации.

Также Старух проинформировал о гуманитарной ситуации после подтверждения сообщений о вывозе зерна, сельскохозяйственной техники и срыве посевной кампании в Запорожской области.

Он отметил, что в некоторых населенных пунктах, расположенных на линии ведения боевых действий, ситуация действительно очень сложная. Ведь несмотря на предложения местных властей по эвакуации, в селах остались жители. Это в основном пожилые люди, которые не захотели покидать свои дома и могут оказаться на грани голода.

Старух также добавил, что после начала боевых действий из музеев Запорожской области были эвакуированы почти все ценные экспонаты, представляющие историко-культурную ценность.

Напомним, 29 апреля полк "Азов" рассказал о хронике обороны Мариуполя и обнародовал данные об уничтоженной бойцами технике российских оккупантов.

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