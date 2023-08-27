В Запорожской области ночью уничтожили вражеские "Шахеды"

Где именно были сбиты вражеские дроны – в Воздушных силах не рассказали.

В ночь на 27 августа украинские силы сбили два вражеских дрона-камикадзе в Запорожской области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Также читайте Авиакатастрофа в Житомирской области: опубликовали имена и фото трех погибших пилотов

"Ночью (27 августа – ред.) в Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 БпЛА противника типа Shahed-136", — говорится в сообщении.

Больше деталей Воздушные силы не придают.

Ранее в Воздушных силах рассказали, откуда летели ракеты и какого типа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.