В Запорожской области ночью уничтожили вражеские "Шахеды"

Где именно были сбиты вражеские дроны – в Воздушных силах не рассказали.
В ночь на 27 августа украинские силы сбили два вражеских дрона-камикадзе в Запорожской области.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
"Ночью (27 августа – ред.) в Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 БпЛА противника типа Shahed-136", — говорится в сообщении.
Больше деталей Воздушные силы не придают.
Ранее в Воздушных силах рассказали, откуда летели ракеты и какого типа.
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