В Запорожской области оккупанты ежедневно обстреливают Гуляйполе: за сутки разрушили 10 домов

В Запорожской области правоохранители документируют последствия ежедневных обстрелов Гуляйполя.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
1 июня в полицию поступило сообщение о последствиях обстрела населенного пункта. Полицейские задокументировали около десяти фактов разрушения домов.
“Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, посечены стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные постройки на придомовой территории. Полицейские собрали доказательные материалы вооруженного преступления и передали в УСБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса Украины”, — отметили в Нацполиции Украины.
Напомним, что украинские артиллеристы победили оккупантов в игре "кошки-мышки".
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