В Запорожской области оккупанты готовят провокации: зарисовывают букву Z на технике и устанавливают флаг Украины — Генштаб

В Запорожской области оккупанты готовят провокации: зарисовывают букву Z на технике и устанавливают флаг Украины — Генштаб

Российские военные пытаются удержать занимаемые позиции.

На Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 17 апреля.

В частности, захватчики готовятся совершить провокации в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области. Оккупанты начали зарисовывать буквы Z на технике и устанавливать флаги Украины.

"На Южнобужском направлении противник продолжал сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

Читайте также: