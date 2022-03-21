В Запорожской области оккупанты готовят "выборы", а в Херсонской — ищут участников АТО

Российские войска продолжают незаконную деятельность на временно занятых территориях.
Российские оккупанты в Запорожской области готовят так называемые "выборы".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов", — рассказали в ведомстве.
В то же время, сообщили в Генштабе, в Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что продолжаются фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и выехала в сторону границы с Беларусью.
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