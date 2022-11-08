В Запорожской области оккупанты хотят ввести "визовый режим" с Украиной

Россияне хотят ввести для въезда на временно захваченную территорию Запорожской области новый пропускной режим и "визы".

В Запорожской области оккупанты собираются ввести "визовый режим" с Украиной с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Бердянский городской совет в Telegram.

Отмечается, что людям, которым нужно будет приехать на временно оккупированные территории, теперь может понадобиться "виза".

"Новый пропускной режим рашисты якобы собираются ввести с 1 января 2023 года. Об этом рассказывают сами российские военные на блокпосту в Васильевке. Людям, которые выезжают из оккупации, угрожают, что те больше не смогут вернуться назад, потому что скоро будет введен "визовый" режим", – говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожской области

В конце октября российский диктатор Владимир Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров предупредил, что российские захватчики намеренно удерживают украинцев на временно оккупированных территориях, потому что потом уехать будет сложнее.

Российские захватчики ежедневно продолжают обстрелы Запорожья и области, убивая мирное население и разрушая гражданскую инфраструктуру.

25 октября утром в Мелитополе произошел взрыв возле здания, где базируются оккупационные власти и штаб местного ФСБ. В многоэтажке также находился офис пропагандистов.

У россиян часто возникают междоусобия на временно оккупированных территориях. Так, на временно захваченной территории Запорожской области оккупанты устраивают проверки друг друга, потому что боятся проникновения украинских диверсантов.

Читайте также: