В Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков

Захватчики производят перепись местного населения.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины.

Захватчики осуществляют перепись местного населения.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины 27 апреля.

Также читайте Российские оккупанты воруют оружие у своих собратьев и закапывают его — СБУ

Кроме того, российские оккупанты запретили передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность.

Напомним, захватчики пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха не имеют, с потерями отошли.

Читайте также: