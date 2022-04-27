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В Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков

В Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков

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В Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков

Голос Запорожья

Захватчики производят перепись местного населения.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины.

Захватчики осуществляют перепись местного населения.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины 27 апреля.

Кроме того, российские оккупанты запретили передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность.

Напомним, захватчики пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха не имеют, с потерями отошли.

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