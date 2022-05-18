В Запорожской области оккупанты похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен

В Запорожской области оккупанты похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен

В оккупированных Пологах Запорожской области российские военные обокрали банкомат.

Оккупанты после очередного обстрела города Пологи зашли в разрушенный ими магазин, где был банкомат. С него путинские армейцы похитили деньги.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что это произошло в мае 2022 года. Сначала оккупанты обстреляли город, в результате чего после фасад магазина частично разрушился.

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Армейцы РФ воспользовались этим и цинично проникли в помещение магазина. Они повредили размещенный в нем банкомат и похитили почти 400 тыс. грн.

Прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что россияне закрыли проезд из-за оккупированной Васильевки в Запорожье.