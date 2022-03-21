В Запорожской области оккупанты публикуют очередной фейк и пытаются дискредитировать ВСУ

В Запорожской области оккупанты публикуют очередной фейк и пытаются дискредитировать ВСУ

Обвинение оккупантами наших защитников распространяется, чтобы прикрыть свои преступления против мирных людей.

Российские оккупанты продолжают распространять фейки. Очередной “вброс” РФ публикует о том, что в городе Васильевка Запорожской области украинские военные обстреливают мирное население.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

"Оккупантами распространяется информация о том, что украинскими защитниками якобы был произведен обстрел населенного пункта из артиллерийского вооружения и систем залпового огня БМ-21 "Град", в результате которого пострадало гражданское население и дети", — рассказали в областной военной администрации.

Там также официально заявили, что украинские военнослужащие, которые держат оборону в Запорожском направлении, боевых действий, которые могут угрожать мирному населению в городах и селах не ведут.

"Обвинение оккупантами наших защитников распространяется, чтобы прикрыть собственные преступления против мирных людей и дискредитировать Вооруженные Силы Украины", — отметили в военной администрации.

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