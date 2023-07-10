В Запорожской области оккупанты устроили "авиашоу" на пляже прямо над людьми — видео

Во временно оккупированном Приморске россияне полетали на вертолете прямо над головами отдыхающих одного из пляжей.

Во временно оккупированном Приморске, расположенном в Запорожской области, оккупанты 7 июля устроили "авиашоу" прямо на пляже, над головами отдыхающих.

Оккупанты решили полетать на вертолете Ка-52 и отстрелять так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты ПЗРК с прицела прямо над местным пляжем, где в то время находились люди, в том числе и дети.

Как рассказал корреспондент "24 Канала" из Запорожья, это не первый случай на временно оккупированных территориях.

"Эти два прид*рка устроили "авиашоу" прямо над пляжем. Я вспоминаю, что точно так два вертолета 20 апреля летали неподалеку от оккупированной Кирилловки. Полетали и у одного пилота что-то не сложилось, вертолет упал в море. Оба встретились с тамошним царем Нептуном. Одного вытащили сразу, а другого искали больше недели. Такие "герои-пилоты", — рассказал он.

Напомним, ВСУ приблизились к основной линии обороны оккупантов в Запорожье.

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