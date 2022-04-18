В Запорожской области от обстрелов оккупантов пострадала 14-летняя девочка

Захватчики с применением "Градов" и артиллерийских средств поражения обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района.
В Запорожской области от обстрелов российских захватнических войск пострадала 14-летняя девочка.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
"По данным следствия, 18 апреля военнослужащие страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеской атакой поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры.
"Среди пострадавших есть ребенок. 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена в больницу", — добавили в прокуратуре.
Напомним, во Львове обломок вражеской ракеты попал на территорию детского приюта.
Читайте также:
- Бункер Путина, база истребителей и атомный крейсер: Google Maps открыл доступ к качественным изображениям стратегических объектов РФ
- Российские убийцы на Пасху могут обстрелять храмы в пяти областях Украины — СНБО
- Во Львове ракеты россиян попали рядом с железнодорожными объектами: в "УЗ" сообщили детали