В Запорожской области от обстрелов оккупантов пострадала 14-летняя девочка

В Запорожской области от обстрелов оккупантов пострадала 14-летняя девочка

Захватчики с применением "Градов" и артиллерийских средств поражения обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района.

В Запорожской области от обстрелов российских захватнических войск пострадала 14-летняя девочка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

"По данным следствия, 18 апреля военнослужащие страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеской атакой поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры.

"Среди пострадавших есть ребенок. 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена в больницу", — добавили в прокуратуре.

Напомним, во Львове обломок вражеской ракеты попал на территорию детского приюта.

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