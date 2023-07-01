В Запорожской области полсотни оккупантов попортили оружие и дезертировали

Россияне все чаще покидают свои боевые позиции.

В Запорожской области около полусотни военнослужащих оккупационной армии РФ отказались воевать. Они вывели вооружение из строя и дезертировали.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на фоне успешных боевых операций украинских сил обороны и из-за значительных потерь армии РФ дезертирство в подразделениях российских оккупационных войск увеличивается. Военнослужащие все чаще оставляют свои боевые позиции без отпуска.

"Около 50 этнических дагестанцев Каспийской флотилии отказались участвовать в боевых действиях вблизи населенного пункта Дорожнянка (Запорожская область). Они вывели доступное подразделению оружие из действия", — говорится в строительстве Генштаба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя контрнаступление, заявил, что "нам просто нужно время". Глава государства подчеркнул, что за каждый метр освобожденной земли приходится платить жизнями украинских солдат.

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