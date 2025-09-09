- Дата публикации
В Запорожской области прогремели взрывы: горит частный дом — ОВА (фото)
Местные жители призывали оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
В Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Позже Федоров сообщил, что город Запорожья атаковали БпЛА.
«В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом», — заявил глава ОВА.
Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону областного центра направляются три вражеских дрона.
Ранее сообщалось, что в Днепре и Харькове раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.