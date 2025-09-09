Работа сил ПВО / © Associated Press

В Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Позже Федоров сообщил, что город Запорожья атаковали БпЛА.

«В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом», — заявил глава ОВА.

Последствия обстрела Запорожья / © t.me/ivan_fedorov_zp

Мониторинговые каналы сообщали, что в сторону областного центра направляются три вражеских дрона.

Ранее сообщалось, что в Днепре и Харькове раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.