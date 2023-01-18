В Запорожской области прогремели взрывы в школе – купанты хранили там боекомплекты

Вблизи временно оккупированного Мелитополя снова раздались мощные взрывы.
Во временно оккупированном поселке Михайловка возле Мелитополя прогремели взрывы в школе, где российские захватчики разместили склад с боекомплектами.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты Михайловки Запорожской области просто посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов", — пишет он.
Федоров подчеркнул, что рашисты паникуют, а от детонации дрожат окна соседних домов. В школу выехали автомобили скорой помощи.
В настоящее время информация о пострадавших среди россиян уточняется.
Ситуация в захваченном Мелитополе
Недавно вблизи Мелитополя были уничтожены несколько вражеских пунктов дислокации в течение суток.
Оккупанты массово свозят тела своих погибших солдат в местный морг в Мелитополе, он переполнен.
Российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, оккупанты выискивают местных партизан.
Читайте также: