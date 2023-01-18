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В Запорожской области прогремели взрывы в школе – купанты хранили там боекомплекты

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1228
Время на прочтение
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В Запорожской области прогремели взрывы в школе – купанты хранили там боекомплекты

Фото: Associated Press

Вблизи временно оккупированного Мелитополя снова раздались мощные взрывы.

Во временно оккупированном поселке Михайловка возле Мелитополя прогремели взрывы в школе, где российские захватчики разместили склад с боекомплектами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Михайловки Запорожской области просто посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов", — пишет он.

Федоров подчеркнул, что рашисты паникуют, а от детонации дрожат окна соседних домов. В школу выехали автомобили скорой помощи.

В настоящее время информация о пострадавших среди россиян уточняется.

Ситуация в захваченном Мелитополе

Недавно вблизи Мелитополя были уничтожены несколько вражеских пунктов дислокации в течение суток.

Оккупанты массово свозят тела своих погибших солдат в местный морг в Мелитополе, он переполнен.

Российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, оккупанты выискивают местных партизан.

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Дата публикации
Просмотры
1228
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