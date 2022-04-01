В Запорожской области произошел масштабный обмен военнопленными Украины и России

Это второй обмен пленными Украины и РФ с начала войны.
В Запорожской области 1 апреля прошел масштабный обмен пленными между украинской и российской сторонами. Домой вернулись 86 украинских военных, среди которых — 15 женщин.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Хорошие новости из Запорожской области. Только что произошел обмен 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности. Обмен произошел по договоренностям переговорных групп ", — сказал он.
Вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук добавила, что обмен состоялся по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Также она отметила, что это второй обмен пленными с начала войны.
"Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем бороться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь", — написала она.
Напомним, первый полноценный обмен военнопленных Украины и России состоялся 24 марта. Тогда домой вернулись 10 украинских защитников, а в РФ – 10 военных.
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