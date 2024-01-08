В Запорожской области ракеты попали в жилые районы: детали от ОВА

РФ устроила комбинированную атаку крылатыми и баллистическими ракетами.
Российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами утром 8 января, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Так, в 07:00 жители Запорожья проснулись от комбинированной атаки крылатыми и баллистическими ракетами из разных направлений. В городе прогремели всего пять взрывов.
Российские ракеты попали в жилые районы, а именно на открытые территории и рядом с домами.
В результате атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Это предварительные данные, которые могут быть обновлены.
Читайте главные новости дня:
- "Все идет к Третьей мировой войне": боец "Волков Да Винчи" предположил, достигнет ли Украина капитуляции России
- "Автомобиль – это мои ноги": маленький мужчина, фотография которого после обстрела Киева облетела весь мир, нуждается в помощи (фото)
- Если война будет продолжаться 10 лет: что будет с ресурсами, экономикой и населением Украины
На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.
"Сохраняйте спокойствие и удерживайтесь от фото- видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренники", – призвал глава ОВА.
Напомним, ранним утром 8 января российские оккупанты осуществили запуски ракет по Украине. Была объявлена масштабная воздушная тревога, в ходе которой в Запорожье и Харькове раздались взрывы.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крылатые ракеты и "Кинжалы" разлетелись по Украине. Новости на 8:00 8 января
Читайте также: