В Запорожской области ракеты попали в жилые районы: детали от ОВА

Российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами утром 8 января, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Так, в 07:00 жители Запорожья проснулись от комбинированной атаки крылатыми и баллистическими ракетами из разных направлений. В городе прогремели всего пять взрывов.

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Российские ракеты попали в жилые районы, а именно на открытые территории и рядом с домами.

В результате атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших — мужчине и женщине. Это предварительные данные, которые могут быть обновлены.

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На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

"Сохраняйте спокойствие и удерживайтесь от фото- видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренники", – призвал глава ОВА.

Напомним, ранним утром 8 января российские оккупанты осуществили запуски ракет по Украине. Была объявлена масштабная воздушная тревога, в ходе которой в Запорожье и Харькове раздались взрывы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крылатые ракеты и "Кинжалы" разлетелись по Украине. Новости на 8:00 8 января

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