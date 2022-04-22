В Запорожской области разбился Ан-26: стала известна причина крушения

В районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. Выяснилось, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета.
В пятницу, 22 апреля, в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Запорожская военная администрация.
"В результате следственных действий установлено, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры", — говорится в сообщении.
Ранее появилось первое фото с места падения самолета Ан-26 в Запорожской области.
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