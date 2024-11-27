В Запорожской области РФ дважды за день атаковала дронами авто с гражданскими: есть раненые

Водитель и пассажир автомобиля ранены, их госпитализировали.

В Васильевском районе Запорожской области российские войска совершили атаку с помощью FPV-дрона на гражданский автомобиль. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Два человека ранены в результате атаки FPV-дрона — вражеская охота на гражданских продолжается", — говорится в сообщении.

По его информации, российские войска атаковали автомобиль, в котором находились двое гражданских мужчин, двигавшихся по дороге в Васильевском районе Запорожской области.

Напомним, 27 ноября российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, доставлявший хлеб в прифронтовые города Запорожской области. В результате атаки ранен водитель.

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