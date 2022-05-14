В Запорожской области российские оккупанты обстреливают мирное население

В Запорожской области российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население.

Правоохранители фиксируют преступления военных РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как отмечается, 13 мая копы зафиксировали разрушение нескольких жилых домов Гуляйполя. В результате боевых действий никто не пострадал.

"По данному факту полицейские собрали необходимые доказательные материалы вооруженного преступления, которые переданы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что Турция готова направить судно для эвакуации военных из "Азовстали".

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