В Запорожской области российские оккупанты ракетой обстреляли туалет на огороде: фото

Российская ракета "денацифицировала" туалет на Запорожье.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. Так, в Гуляйполе Запорожской области ракета убийц попала в туалет и разбила его.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Telegram.
"Ракета Х-29 (предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы) развалила туалет в огороде близ Гуляйполя", — говорится в сообщении.
Напомним, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что оккупационные российские войска обстреливают Донбасс с новой силой. Самые горячие города, где проходят постоянные обстрелы и бои, это Рубежное, вся Горная громада и Попасная. В настоящее время обстрелы продолжаются, а оккупанты используют тяжелую артиллерию, минометы всех калибров, системы залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, авиацию.
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