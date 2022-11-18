В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми — СМИ

Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и придирались к женщине, сообщают СМИ.
В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.
Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.
Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"18 ноября в ночное время суток российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, поселок Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми. Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл", – сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время указанная улица Почтовая окружена военными РФ.
По данным издания "РИА Мелитополь", утром тела погибших обнаружила мать Александра.
"Соседи слышали выстрелы, но боялись выйти. Есть информция, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и придирались к женщине", — отмечает издание.
Напомним, 17 ноября в Вольнянске Запорожской области оккупанты убили двоих детей.
Всего с начала войны российские кафиры убили в Украине 434 ребенка, более 837 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
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