В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми — СМИ

Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и придирались к женщине, сообщают СМИ.

В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.

Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"18 ноября в ночное время суток российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, поселок Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми. Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл", – сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время указанная улица Почтовая окружена военными РФ.

По данным издания "РИА Мелитополь", утром тела погибших обнаружила мать Александра.

"Соседи слышали выстрелы, но боялись выйти. Есть информция, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и придирались к женщине", — отмечает издание.

Напомним, 17 ноября в Вольнянске Запорожской области оккупанты убили двоих детей.

Всего с начала войны российские кафиры убили в Украине 434 ребенка, более 837 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Российские оккупанты грабят Херсон: украли даже детский паровозик

Читайте также: