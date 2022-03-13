В Запорожской области российские оккупанты уничтожили мост через реку

В Запорожской области российские оккупанты уничтожили мост через реку

Мост уничтожен артиллерийским обстрелом.

Российские войска нанесли артиллерийский обстрел и уничтожили мост через реку Янчекрак в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы и минометы, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд. Кроме того, оккупационные войска нанесли артиллерийский обстрел и уничтожили мост через реку Янчекрак. На блок-постах российскими оккупантами насильственно изымаются продукты питания, одежда гигиены", — говорится в сообщении Старуха.

Как сообщалось, российские оккупанты взяли в плен городского главу города Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

Ранее во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты, похитившие городского главу Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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