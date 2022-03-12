В Запорожской области российские военные танком раздавили автомобиль с ребенком (видео)

В Запорожской области российские военные танком раздавили автомобиль с ребенком (видео)

Полиция устанавливает личности всех погибших.

На обочине дороги между селами Ореховского района российские военные танком переехали "Таврию". В результате двое взрослых мужчин погибли, а мальчик умер в горящей машине.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Запорожской области.

"На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей машине”, — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушения законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожской области российские оккупанты жестоко убили двух работников "Укрпочты", развозивших людям пенсии и почту.