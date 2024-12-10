В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ: Зеленский рассказал детали

Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью, подчеркнул Владимир Зеленский.

На дороге в Запорожской области – регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, – российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире. Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", — отметил он.

Президент подчеркнул, что это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров.

"Молчание или бездействие будут только способствовать дальнейшим преступлениям", — подытожил он.

Напомним, Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после временного снижения мощности, которое произошло из-за российских ударов.