В Запорожской области "самоликвидировался" мост, по которому россияне возили технику из оккупированного Крыма: фото

Во временно оккупированном селе Якимовка Мелитопольского района Запорожской области в четверг, 28 апреля, "самоликвидировался" мост.
Именно с помощью него российские оккупанты поставляли топливо и оружие из оккупированного Крыма.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он отметил, что инцидент произошел в 8:00. После "самоликвидации" моста у российских оккупантов началась паника.
"Через этот мост оккупанты снабжали оружие и топливо из Крыма. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли — достаним их кругом", — написал Братчук и опубликовал фото разрушенного железнодорожного моста.
Напомним, в Запорожской области украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии по позициям сил обороны и мирным селам Украины.
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