В Запорожской области уничтожен склад бюллетеней для псевдореферендума и база ФСБ – ГУР

В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.
Бойцы спецназа Главного управления разведки МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области, в результате чего уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.
Об этом сообщает ГУР МО.
Так, было уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все печатные материалы – уничтожены.
В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, в управлении Государственной казначейской службы.
"Также было разбито место базирования подразделения российского ФСБ, которое охраняло склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых – уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.
Оккупанты ввели жесткий комендантский час в Каменке-Днепровской с 7:00. Над городом замечены военные вертолеты.
Напомним, эксперт сказал, когда ожидает усиления боевых действий в Украине.
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